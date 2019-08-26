В Нижний Тагил, где массово увольняются врачи, отправятся прокуроры

Представители прокуратуры Свердловской области в самое ближайшее время отправятся в Нижний Тагил для проверки заявлений медработников о нарушении их трудовых прав.

Напомним, ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. На ситуацию обратили внимание в областном Минздраве и Кремле.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области в эту среду, 28 августа, сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры выедут в Нижний Тагил для организации проверки. Они проведут встречу с заинтересованными сторонами - как с работниками, заявившими о нарушении их прав, так и с руководством больниц.

Прокуроры проверят все доводы, изложенные медиками, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат.

Напомним, сообщалось, что данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся.