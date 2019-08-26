На Южном Урале суд повторно прекратил уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов вновь вышел из суда победителем - уголовное дело прекращено с назначением ему судебного штрафа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Заседание прошло 26 августа в Советском районном суде города.

Ранее в суде следователь заявил ходатайство в связи с имеющимися обстоятельствами о возвращении уголовного дела следствию. Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. Адвокат и обвиняемый оставили решение на усмотрение суда.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов из команды экс-губернатора Михаила Юревича обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.