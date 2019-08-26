Глава Минприроды приедет в Югру

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин завтра, 27 августа, посетит мероприятия Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийске. Его визит подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Завтра у Музея геологии, нефти и газа пройдет церемония открытия мемориальных плит "Звёзды Югры", где уже установлено 46 памятных знаков. В этом году свою "звезду" получат заслуженный геолог ХМАО Георгий Рещиков и один из первых разработчиков Самотлорского месторождения Александр Суздальцев. Также запланировано открытие мемориальной плиты в честь 50-летия со дня ввода в разработку Самотлора. Ее передадут для установки в Нижневартовске главе города Василию Тихонову.

В концертно-театральном центре "Югра-Классик" состоится совещание на тему стимулирования методов увеличения нефтеотдачи пластов. Дискуссия пройдет под эгидой Минэнерго, представители министерства также прилетят в Югру.

Одним из ключевых событий станет награждение призеров и победителей ежегодного конкурса "Черное золото Югры".

Добавим, в 2018 г. югорские нефтяники добыли 236,5 млн тонн нефти - 43% российской нефти и 5% мировой добычи нефти.