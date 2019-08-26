Текслер предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область Уральский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста

Глава Челябинской области Алексей Текслер предлагал главе Златоуста Вячеславу Жилину уйти в отставку, но он отказался. Об этом глава региона сообщил на встрече с жителями.

"Я главе предложение делал, глава уходить не хочет", - подчеркнул Текслер.

Он предложил провести 8 сентября всенародный опрос о доверии главе города.

"Последние месяцы я внимательно анализирую социологию по городу, она неутешительная. Социология, которую я получил вчера по Златоусту о доверии главе города, показала: 51% полностью не доверяют главе, 25% скорее не доверяют, а доверяют порядка 12%. У нас нет нигде такой социологии по главе. Я предлагаю 8 сентября провести всенародный опрос. Какое решение жители примут, я думаю, глава это увидит и поймет", - подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, что сегодняшняя встреча несколько раз прерывалась из-за того, что жители скандировали главе города "уходи".

Сам Вячеслав Жилин заявил, что не держится за кресло мэра и примет решение жителей. В подтверждение этого он пообещал заранее написать заявление об увольнении, чтобы оно было у Алексея Текслера.

(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Текслер предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: отставка жилина, алексей текслер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2019 14:17 Мск Челябинский облизбирком согласовал проведение опроса о доверии главе Златоуста
Ранее 27.08.2019 10:26 Мск Социологи об опросе в Златоусте: "Наши задачи и интерес – сугубо исследовательские!"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2019 13:20 Мск Жители на встрече с главой Южного Урала начали скандировать "уходи" мэру Златоуста

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети