Текслер предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста

Глава Челябинской области Алексей Текслер предлагал главе Златоуста Вячеславу Жилину уйти в отставку, но он отказался. Об этом глава региона сообщил на встрече с жителями.

"Я главе предложение делал, глава уходить не хочет", - подчеркнул Текслер.

Он предложил провести 8 сентября всенародный опрос о доверии главе города.

"Последние месяцы я внимательно анализирую социологию по городу, она неутешительная. Социология, которую я получил вчера по Златоусту о доверии главе города, показала: 51% полностью не доверяют главе, 25% скорее не доверяют, а доверяют порядка 12%. У нас нет нигде такой социологии по главе. Я предлагаю 8 сентября провести всенародный опрос. Какое решение жители примут, я думаю, глава это увидит и поймет", - подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, что сегодняшняя встреча несколько раз прерывалась из-за того, что жители скандировали главе города "уходи".

Сам Вячеслав Жилин заявил, что не держится за кресло мэра и примет решение жителей. В подтверждение этого он пообещал заранее написать заявление об увольнении, чтобы оно было у Алексея Текслера.