Суд начал рассматривать два новых обвинения Харви Вайнштейна в сексуальном насилии

В суде Манхэттена начинается еще один судебный процесс против бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. И кинобосс снова не признает себя виновным, об этом уже заявил его адвокат, передает Reuters.

Прокуратура штата Нью-Йорк обвиняет Вайнштейна в сексуальном насилии над двумя женщинами – 2006 и 2013 годах. Также ранее прокурор штата заявил, что представит в суде новое обвинительное заключение, в котором третья женщина обвиняет Вайнштейна – в изнасиловании в 1993 году (по некоторым данным, речь идет об актрисе Анабелле Шиорре, снявшейся в сериале "Клан Сопрано").

Непосредственно показания 67-летнего Вайнштейна суд заслушает 9 сентября.

Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн не признал себя виновным ни по одному из пяти уголовных обвинений. По уже рассматриваемым в отношении него обвинениям Харви может грозить пожизненное заключение.