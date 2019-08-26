17 Сентября 2020
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Экономика В России
Владимир Путин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Андрей Белоусов (2018) | Фото: kremlin.ru

Путин: Медленный рост доходов россиян не может не вызывать беспокойство

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и главой ЦБ выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.

По словам главы государства, инфляция постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно.

"Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент предложил обсудить, какие дополнительные решения для нужны для решения этой проблемы.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян за первое полугодие 2019 г. снизились на 1,3%, что не дает повода говорить о росте благосостояния россиян. Вместе с тем увеличилась сумма, которую домохозяйства тратят на обслуживание кредитов, наблюдаемый рост потребкредитования в Правительстве считают опасным.

Как сообщалось, падение реальных доходов жителей России привело к тому, что граждане страны начали расходовать накопления и брать взаймы у банков.

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Путин: Медленный рост доходов россиян не может не вызывать беспокойство

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Теги: владимир путин, реальные доходы



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Развитие сюжета:

Ранее 27.08.2019 00:02 Мск В Минэкономразвития предсказали падение роста реальных доходов россиян почти до нуля

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