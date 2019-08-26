Playboy TV схлопотал предупреждение от Роскомнадзора за мат в эфире

Кабельный телеканал Playboy TV получил предупреждение от Роскомнадзора. Документ был направлен в редакцию и учредителю СМИ. Поводом стала нецензурная брань в эфире, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе мониторинга специалистами Роскомнадзора установлен факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира. Это является нарушением статьи 4 Закона "О средствах массовой информации", которая не допускает использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань", - говорится в сообщении РКН.