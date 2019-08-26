В Литве задержаны двое российских пограничников

В Литве задержаны двое сотрудников погранслужбы ФСБ России.

Вооруженные пистолетами пограничники зашли на территорию поселка Нида на 500 метров, передает "Интерфакс". По их словам, они сделали это случайно, когда реагировали на нарушение границы.

Литовская сторона зафиксировала нарушителей при помощи систем видеонаблюдения. Задержанные переданы российской стороне.

Нида – курортный поселок, расположенный на берегу Балтийского моря и Куршского залива, в центральной части песчаной Куршской косы, простершейся от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеды. Поселок находится в 4 км от российской границы.