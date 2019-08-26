Глава ордена иезуитов заявил, что не признает существования дьявола

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
тень дьявол темные силы (2010) | Фото: tagoo.ru

Глава ордена иезуитов заявил, что не признает существования дьявола

Глава ордена иезуитов Артуро Соса заявил, что дьявола не существует, это лишь "символическая реальность" как способ выражения зла. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию "Тempi", сообщает Catholic News Agency.
Читайте также:

По его мнению, дьявол, сатана - это "не личность, как человек, это то, каким образом зло присутствует в человеческой жизни". То есть дьявол является просто образным выражением, произведением ума, "олицетворением зла", а его реальность в том, что "символы являются частью реальности".

Заявление Сосы примечательно тем, что отрицает все здание христианской догматики. Согласно двухтысячелетнему учению Церкви, дьявол - это падший ангел, первым впавший во зло и увлекший за собою множество других ангелов, которые стали злы и часто называются бесами. Это зафиксировано также в катехизисе католической церкви. Catholic News Agency указывает, что Соса и ранее отрицал существование дьявола.

Напомним, в прошлом год папа римский Франциск, который тоже является иезуитом, заявил, что "ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ", что также стало полным отрицанием христианского вероучения. Позже Ватикан выступил с комментарием, что на самом деле это не цитата папы, а его слова неверно передал журналист.

Историк Андрей Фурсов отмечал это событие, как одно из знаковых в 2018 году. По его мнению, за этим стоит попытка Ватикана подойти к демонтажу христианства. Интересно, что Франциск, как иезуит, обязан подчиняться главе своего ордена Артуру Сосе.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Глава ордена иезуитов заявил, что не признает существования дьявола

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иезуиты, дьявол, сатана, христианство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети