Глава ордена иезуитов заявил, что не признает существования дьявола

Глава ордена иезуитов Артуро Соса заявил, что дьявола не существует, это лишь "символическая реальность" как способ выражения зла. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию "Тempi", сообщает Catholic News Agency.

По его мнению, дьявол, сатана - это "не личность, как человек, это то, каким образом зло присутствует в человеческой жизни". То есть дьявол является просто образным выражением, произведением ума, "олицетворением зла", а его реальность в том, что "символы являются частью реальности".

Заявление Сосы примечательно тем, что отрицает все здание христианской догматики. Согласно двухтысячелетнему учению Церкви, дьявол - это падший ангел, первым впавший во зло и увлекший за собою множество других ангелов, которые стали злы и часто называются бесами. Это зафиксировано также в катехизисе католической церкви. Catholic News Agency указывает, что Соса и ранее отрицал существование дьявола.

Напомним, в прошлом год папа римский Франциск, который тоже является иезуитом, заявил, что "ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ", что также стало полным отрицанием христианского вероучения. Позже Ватикан выступил с комментарием, что на самом деле это не цитата папы, а его слова неверно передал журналист.

Историк Андрей Фурсов отмечал это событие, как одно из знаковых в 2018 году. По его мнению, за этим стоит попытка Ватикана подойти к демонтажу христианства. Интересно, что Франциск, как иезуит, обязан подчиняться главе своего ордена Артуру Сосе.