17 Сентября 2020
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Экономика В России
еда обед бортовое питание кейтеринг рацон (2009) | Фото: www.ugavia.ru

61% российских путешественников любят поесть на борту самолета и не представляют без этого полет

61% российских путешественников не представляют перелет без традиционного бортового питания: они воспринимают еду в самолете как особый ритуал и обожают в нем участвовать, таковы данные опроса, проведенного сервисом Skyscanner.

При этом четверть пассажиров (26%) равнодушны к перекусам во время полета и могут спокойно обойтись вообще без еды. Тех, кто против стандартных авиазавтраков, обедов и ужинов, и предпочитают брать на борт свою еду, оказалось всего 9%. И совсем уж мало (4%) любителей экспериментировать и заранее заказывать себе спецпитание. Некоторые путешественники также отмечали, что не в восторге от самолетной еды, но не настолько, чтобы отказываться от нее.

Стоит отметить, что российские авиакомпании, не относящиеся к классу лоукостеров, все чаще отменяют горячее питание на коротких рейсах (правда, продолжительность этих "коротких" рейсов все время увеличивается), и вот уже пассажирам обычного эконома предлагают вместо "курицы или рыбы" только "чай или кофе".

 

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61% российских путешественников любят поесть на борту самолета и не представляют без этого полет

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Теги: бортовое питание, лоукостер, путешествие, опрос



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