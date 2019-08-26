61% российских путешественников любят поесть на борту самолета и не представляют без этого полет

61% российских путешественников не представляют перелет без традиционного бортового питания: они воспринимают еду в самолете как особый ритуал и обожают в нем участвовать, таковы данные опроса, проведенного сервисом Skyscanner.

При этом четверть пассажиров (26%) равнодушны к перекусам во время полета и могут спокойно обойтись вообще без еды. Тех, кто против стандартных авиазавтраков, обедов и ужинов, и предпочитают брать на борт свою еду, оказалось всего 9%. И совсем уж мало (4%) любителей экспериментировать и заранее заказывать себе спецпитание. Некоторые путешественники также отмечали, что не в восторге от самолетной еды, но не настолько, чтобы отказываться от нее.

Стоит отметить, что российские авиакомпании, не относящиеся к классу лоукостеров, все чаще отменяют горячее питание на коротких рейсах (правда, продолжительность этих "коротких" рейсов все время увеличивается), и вот уже пассажирам обычного эконома предлагают вместо "курицы или рыбы" только "чай или кофе".