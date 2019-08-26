17 Сентября 2020
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Екатерина Глазырина, биатлонистка (2019) | Фото: biathlonrus.com

Свердловские биатлонистки завоевали три медали летнего чемпионата мира

В Беларуси на олимпийском спорткомплексе "Раубичи" завершился чемпионат мира по летнему биатлону. В течение трех дней спортсмены соревновались в суперспринтах, спринтах и гонках преследования.

Сборная России завоевала в итоге 12 медалей – две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации биатлона Свердловской области, по одной награде каждого достоинства на счету представительниц Среднего Урала. Екатерина Глазырина завоевала "золото" в спринте и "бронзу" в суперспринте, у Тамары Ворониной – "серебро" в пасьюте. По общему количеству медалей Россия заняла уверенное первое место, а вот по наградам высшего достоинства уступила Беларуси и Китаю.

Отметим, что россияне, как и многие другие команды, выступали в далеко не сильнейшем составе. В частности, у мужчин летний чемпионат мира пропускали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Максим Цветков, у женщин – Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, свердловчанки Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

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Свердловские биатлонистки завоевали три медали летнего чемпионата мира

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Теги: биатлон, летний чемпионат мира, медали



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