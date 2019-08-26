17 Сентября 2020
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ПМЭФ-2019, Вагит Алекперов (2019) | Фото: Накануне.RU

Торговая война Китая и США за день лишила богатейших людей планеты $14 млрд

Из-за падения мировых бирж 23 августа десять самых богатых людей планеты потеряли более $14 млрд. Расчеты приводит РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Биржи упали на фоне обострения торгового конфликта США и Китая. Торги на американских фондовых площадках завершились более чем на 2%-ной просадкой до нижней границы текущего бокового диапазона. Падение началось после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил намерение сделать все для поддержания экономической экспансии.Надежды бизнеса на смену курса денежно-кредитной политики в сторону смягчения для минимизации рисков, связанных с торговой войной, не подтвердились.

Наиболее значительные потери понес руководитель Amazon Джефф Безос. Состояние самого богатого человека в мире сократилось на $3,25 млрд за день. $1,3-$1,8 млрд потеряли основатель Facebook Марк Цукерберг, глава Microsoft Билл Гейтс, соучредители Alphabet Inc. Ларри Пейдж и Сергей Брин, сооснователь Oracle Ларри Эллисон и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Потери российский миллиардеров из списка BBI за день оцениваются в $2 млрд. Самые большие потери были у президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова ($384 млн) и совладельца НОВАТЭК Леонида Михельсона ($300 млн).

Заработать за день удалось бенефициарам НЛМК и Еврохима Владимиру Лисину и Андрею Мельниченко. Они, по подсчетам агентства, получили $137 млн и $128 млн соответственно.

Напомним, Китай с 1 сентября и 15 декабря вводит ввозные пошлины в размере 5-10% на американские товары стоимостью $75 млрд. Президент США Дональд Трамп посоветовал американским компаниям искать альтернативу ведения бизнеса в Китае, и тоже повысил пошлины на китайские товары: в объеме $250 млрд с 25% до 30%, на оставшиеся $300 млрд — с 10% до 15%. Как сообщало Накануне.RU, в ходе саммита G7 он выразил сожаление, что не установил более высокие пошлины.

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Торговая война Китая и США за день лишила богатейших людей планеты $14 млрд

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Теги: Джефф Безос, Bloomberg Billionaires Index, торговая вайна, Леонид Михельсон



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