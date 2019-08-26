В Кремле обратили внимание на ситуацию с зарплатами хирургов в Нижнем Тагиле: "Вопрос для серьезной реакции"

История с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля. О том, что ситуацией занимаются Минздрав, а также областные и местные власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав уже успел собрать специальную комиссию, однако данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся, передает корреспондент Накануне.RU.

Муниципальные и региональные власти пока перекладывают ответственность за ситуацию друг на друга и путаются в данных о размере оплаты труда у врачей. Губернатор Евгений Куйвашев собирает специальное совещание, однако пока точная дата его проведения неизвестна.