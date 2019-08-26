17 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
Покрас Лампас (2019) | Фото: Накануне.RU

"Если он и тут будет кресты рисовать, его встретят недоумением". В Новосибирске отреагировали на решение мэрии сотрудничать с Покрасом Лампасом

Православную общественность Новосибирска возмутит если приглашенный мэрией Покрас Лампас будет рисовать такие кресты как в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU рассказал координатор "Гражданского патруля", новосибирец Ростислав Антонов.

"В зависимости от того, что он захочет нарисовать тут, - говорит Антонов. - Если он и в Новосибирске начнет кресты рисовать, то ему выскажут некое недоумение, я уверен. Как реагировать на то, что происходит в Екатеринбурге, пока не очень понятно. Что всех возмутило? То, что кто-то высказал один свое мнение? И что? Зачем реакцию отдельно взятого человека обобщать до всех православных? Меня больше всего удивила реакция пишущего сообщества, когда люди с радостью начали использовать слова неизвестного человека для осуждения всех православных".

При этом он уверен, что в мэрии Новосибирска по поводу приглашения художника настроены серьезно.

"Есть у нас такая звезда новосибирской мэрии Анна Терешкова, которая любит такие вещи, я нисколько не удивлен", - добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе. Его граффити должны появится уже к следующему Дню города. При этом арт-объект Лампаса в Екатеринбурге, созданный в рамках согласованного властями фестиваля "Стенография", вызвал скандал федерального уровня, администрация района якобы из-за путаницы закатала экспозицию слоем свежего асфальта. Когда уже стало известно, что Покрас Лампас готовится прибыть в Екатеринбург и восстановить свою работу, прошла акция протеста верующих под названием "Не растопчи любовь". Начав с любви, закончили все ненавистью и угрозами.

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"Если он и тут будет кресты рисовать, его встретят недоумением". В Новосибирске отреагировали на решение мэрии сотрудничать с Покрасом Лампасом

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Теги: покрас лампас, крест, православные активисты, гражданский патруль, Терешкова, Новосибирск



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