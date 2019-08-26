17 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
смс, телефон, сообщение (2013) | Фото:

В Тюмени частного сыщика судят за "слив" приватной переписки

42-летнего частного детектива судят за то, что он незаконно передал СМС и ММС-сообщения бывшей сотрудницы салона красоты ее владельцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, в ноябре 2018 года к частному детективу обратился владелец одного из салонов красоты города Тюмени. Бизнесмен попросил проверить бывшую работницу из-за пропажи клиентской базы салона. Детектив, не имея решения суда, от неизвестных получил информацию о времени телефонных сообщений женщины, а также СМС и ММС – сообщениях. Все это он за 25 тыс. руб. 16 ноября 2018 года якобы передал клиенту.

После этого сыщик предложил заказчику за в 100 тыс. руб. собрать информацию о месте жительства, имуществе и банковских счетах потерпевшей. Тот передал детективу 95,5 тыс. руб., позже получив интересующую информацию. Дело ушло в суд.

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В Тюмени частного сыщика судят за "слив" приватной переписки

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