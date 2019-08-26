Песков: Из-за рубежа не сообщали о повышении радиационного фона после ЧП под Северодвинском

В Кремле заявили об отсутствии сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в непосредственной близости к району взрыва находится много измерительных станций других государств. Ни с одной из них сигналов не было, добавил он.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что угрозы загрязнения нет. Кремль ориентируется на официальные заключения и администрации города и соответствующих ведомств, передает РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло 8 августа на военном полигоне ВМФ в населенном пункте Нёнокса. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Спустя неделю на севере Норвегии зафиксировали повышенный радиоактивный фон.

Незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде, говорилось в заявлении Управления по ядерной и радиационной безопасности страны.

Уровень радиации был низок и неопасен для людей и окружающей среды, отмечалось, что пока невозможно установить, связано ли это с инцидентом в Архангельской области.