17 Сентября 2020
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Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Boeing надеется, что 737 MAX вернется в небо до конца 2019 года

Boeing надеется, что модель 737 MAX вернется к полетам до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил вице-президент авиастроительной корпорации по маркетингу Рэнди Тинсет.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года",- сказал Тинсет.

На прошлой неделе стало известно, что Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) заявило, что пригласит пилотов Boeing 737 MAX со всего мира для участия в испытаниях на тренажерах в рамках ресертификации после приземления MAX весной этого года. Ранее авиарегулятор запросил у трех авиакомпаний США имена некоторых пилотов, которые летали на 737 не больше года (включая 737 MAX). В заявлении ведомства не говорится, какой (в часах) должен быть налёт у кандидатов для испытаний, но упоминается, что это должны быть линейные пилоты и у них должен быть опыт управления MAX.

Эта новость, как и известие о расширение штата Boeing в связи с предстоящими авральными работами по 737 MAX, обнадежила рынок. Возможно, ресертификация самолета начнется уже в ближайшее время и к зиме данный тип сможет вернуться в небо по всему миру.

Напомним, регуляторы всех стран "приземлили" Boeing 737 весной – после второй за полгода катастрофы данного типа. В двух катастрофах погибли 346 человек, есть основания считать, что причиной стал дефект ПО самолета. Кроме того, в ходе расследования и проверок были выявлены еще несколько дефектов, в том числе связанные с работой автопилота.

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Boeing надеется, что 737 MAX вернется в небо до конца 2019 года

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Теги: Boeing 737 MAX, boeing, faa



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