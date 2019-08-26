В Екатеринбурге у здания полиции устроили пикет из-за изнасилования девушки

В Екатеринбурге пенсионерка вышла на одиночный пикет к зданию полиции. Однако продлился он считанные минуты.

Как сообщил Накануне.RU координатор "Левого фронта" по Свердловской области Константин Анисимов, сегодня днем их активистка-пенсионерка вышла с плакатом к отделу полиции №15, что на улице Машиностроителей. На плакате была надпись "Полиция - не место для насильников и преступников!".

"Пикет был связан с тем, что несколькими днями ранее трех сотрудников полиции города обвинили в групповом изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Это очень возмутило всех граждан", - рассказал Анисимов.

По его словам, активистке не дали простоять долго - к ней сразу подошли сотрудники ОП №15.

"Потребовали паспорт, который был сразу же ей предоставлен. Далее они незаконно потребовали пройти в отделение полиции. Если бы не вмешались прохожие, которые снимали это все на видео, они бы нашу активистку затащили в отделение и держали бы там. Нам бы пришлось ехать туда и ее вызволять. Все это абсолютно незаконные действия - препятствие в проведении публичных мероприятий", - отметил координатор "Левого фронта".

Он добавил, что сейчас решается вопрос о подаче заявления на сегодняшние действия силовиков.

"Они напугали пенсионерку, ей пришлось свернуть этот пикет. В итоге он продлился две минуты и затем 10 минут в окружении вооруженных автоматами полицейских. Либо они поддерживают своих коллег-насильников, либо боятся справедливого голоса народа, что не дают людям мирно и законно выразить свою гражданскую позицию?" - заключил Константин Анисимов.

Напомним, ранее ситуацию с задержанием полицейских по обвинению в изнасиловании прокомментировали в МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в Екатеринбург для проверки информации направлены сотрудники ГУСБ МВД России. Будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях, а виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.