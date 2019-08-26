Жители на встрече с главой Южного Урала начали скандировать "уходи" мэру Златоуста

Жители Златоуста пожаловались главе Челябинской области Алексею Текслеру на плохое медицинское обслуживание: в городе нет детского стоматолога-хирурга и приходится возить маленьких пациентов в Миасс. Женщина рассказала, что ее ребенку нужно было сделать МРТ головы ещё в июле. В Златоусте аппарата МРТ нет, а получить талон в челябинскую больницу она не может.