17 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Жители на встрече с главой Южного Урала начали скандировать "уходи" мэру Златоуста

Жители Златоуста пожаловались главе Челябинской области Алексею Текслеру на плохое медицинское обслуживание: в городе нет детского стоматолога-хирурга и приходится возить маленьких пациентов в Миасс. Женщина рассказала, что ее ребенку нужно было сделать МРТ головы ещё в июле. В Златоусте аппарата МРТ нет, а получить талон в челябинскую больницу она не может.

И.о. министра здравоохранения Сергей Приколотин пообещал разобраться в каждом конкретном случае.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер сообщил, что намерен отправить областную комиссию в Златоуст.

Златоустовцы стали жаловаться на ветхо-аварийное жилье. Когда микрофон взял мэр города Вячеслав Жилин, чтобы объяснить ситуацию, люди стали скандировать "уходи".

(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер успокоил жителей и встреча продолжилась.

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Жители на встрече с главой Южного Урала начали скандировать "уходи" мэру Златоуста

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Теги: алексей текслер, вячеслав жилин, златоуст



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