Жители на встрече с главой Южного Урала начали скандировать "уходи" мэру Златоуста
Жители Златоуста пожаловались главе Челябинской области Алексею Текслеру на плохое медицинское обслуживание: в городе нет детского стоматолога-хирурга и приходится возить маленьких пациентов в Миасс. Женщина рассказала, что ее ребенку нужно было сделать МРТ головы ещё в июле. В Златоусте аппарата МРТ нет, а получить талон в челябинскую больницу она не может.
И.о. министра здравоохранения Сергей Приколотин пообещал разобраться в каждом конкретном случае.
Алексей Текслер сообщил, что намерен отправить областную комиссию в Златоуст.
Златоустовцы стали жаловаться на ветхо-аварийное жилье. Когда микрофон взял мэр города Вячеслав Жилин, чтобы объяснить ситуацию, люди стали скандировать "уходи".
Алексей Текслер успокоил жителей и встреча продолжилась.