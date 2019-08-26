Тюменская полиция отменила аукцион на строительство дома для своих сотрудников

Тюменское УМВД вновь не смогло найти подрядчика на строительство многоквартирного дома со служебным жильем для своих нужд. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок 26 августа с формулировкой "определение поставщика отменено".

Отметим, что это уже четвертая попытка построить служебное жилье на участке улицы Чайковского, 46. Ранее аукционы отменялись по различным причинам, а последний раз ввиду отсутствия желающих взяться за контракт.

Добавим, что на постройку многоквартирного 9-этажного дома на 71 квартиру федеральный бюджет предлагает подрядчикам 217 млн руб. (то есть цена каждый квартиры - около 3 млн руб.). Схема оплаты за услуги застройщику рассчитана на три года – тремя долями.