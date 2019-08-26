Депутатам тюменской облдумы запретят устраивать на работу родственников

Прокурор Тюменской области внес в региональный парламент проект поправок в закон о статусе депутата. Инициатива запрещает родственникам парламентариев занимать должности помощников депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Областной закон позволяет депутаты иметь до четырех помощников, которые могут быть приняты на работу по трудовому договору (фонд труда предусматривает оплату двух полных ставок), а также до пятнадцати помощников, работающих на общественных началах. Кто именно может занимать эти должности закон не уточняет, депутат самостоятельно подбирает себе помощников, распределяет между ними обязанности и осуществляет контроль за их деятельностью.

В прокуратуре сочли, что текущая формулировка несет коррупционные риски, так как прием на должность помощников лиц, состоящих в родстве с депутатами, приведет к конфликту интересов.

"Депутат областной думы не вправе иметь помощников, работающих по трудовому договору (контракту), состоящих с депутатом областной думы в близком родстве или свойстве (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей", - говорится в проекте прокуратуры.