17 Сентября 2020
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импортозамещение лекарства таблетки доллары (2016) | Фото: gazeta.ru

В Совете Федерации собираются упростить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

В Совете Федерации РФ готовят поправки в закон, касающийся обеспечения больных незарегистрированными лекарствами. Об этом заявил сенатор от Орловской области Владимир Круглый.
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В частности, парламентарии предлагают расширить список лекарств, которые не нуждаются в локальных (повторных) клинических испытаниях в России. Пока подобные исключения есть для орфанных препаратов, но планируется распространить их и на инновационные. Также предлагается упростить процедуру ввоза лекарств, которые назначаются по жизненным показаниям.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", сейчас, чтобы ввезти в Россию незарегистрированное лекарство, требуется назначение от консилиума врачей федерального медучреждения либо разрешение от Минздрава, при этом не зафиксировано, кто должен оплачивать препарат. Сенаторы хотят, чтобы эту нагрузку взял на себя федеральный или местный бюджет.

Ранее сообщалось, что в России сорвана четверть госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарств. Тем временем, в стране продолжается рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

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В Совете Федерации собираются упростить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

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Теги: лекарства, Совет Федерации, Россия



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Ранее 18.12.2019 11:34 Мск "Родителей больных детей через коленку ломают": Госдума приняла закон о взаимозаменяемости лекарственных препаратов
Ранее 17.12.2019 15:20 Мск "Не надо поспешных решений" - заявили депутаты и приняли во втором чтении скандальные поправки о незарегистрированных лекарствах

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