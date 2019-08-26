Utair открыл в Уфе центр техобслуживания отечественных самолетов

Utair открыл в Уфе центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, здесь будут обслуживаться самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации. Численность персонала – 92 человека. Также в составе предприятия будут работать линейные станции техобслуживания (еще 64 специалиста).

По словам гендиректора компании Андрея Мартиросова, в Уфе ранее был создан центр по обслуживанию иностранных воздушных судов. Теперь, благодаря центру обслуживания отечественной техники, перевозчик собирается увеличить объемы региональных перевозок из аэропорта столицы Башкирии.

В начале августа Utair сообщил о средний налет самолетов вырос с 7,8 часов до 8,6 часов в сутки. Объем перевезенных пассажиров за период январь — июнь 2019 года составил 3 700 684 пассажира, рост относительно аналогичного периода 2018 года — 4,6%.