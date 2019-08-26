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Покрас Лампас (2019) | Фото: Накануне.RU

"Форма креста была далека от того, чтобы кого-то обидеть": Покрас Лампас ответил всем недовольным его арт-объектом в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге прошла пресс-конференция с участием российского художника Покраса Лампаса, чей арт-объект был частично уничтожен коммунальщиками в июле этого года.

Напомним, сообщалось, что Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить свою работу. Однако сегодня стало известно, что визит отложен.

Как рассказала координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец, было решено взять паузу, чтобы настроить диалог со всеми жителями и сообществами и выйти из ситуации без конфликтов.

"Потому что мы создавали фестиваль ради того, чтобы объединять людей, создавать искусство и не провоцировать никаких конфликтов в нашем городе", - отметила она.

Анна Клец, координатор фестиваля Stenograffia, Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля Stenograffia(2019)|Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, которая должна была участвовать в пресс-конференции, не смогла прийти. Вместо нее присутствовала директор МУП "Столица Урала" Мария Ермакова.

"Мы готовы к конструктивному диалогу. Основная задача - чтобы все стороны пришли к какому-то единому консенсусу, чтоб все остались довольны. Пока никакого окончательного решения нет", - заявила Ермакова.

Как рассказал уличный художник Андрей Колоколов, в медиа все выглядит таким образом, что православные активисты гнобят художников, но это не так.

"Мы хорошо с ними поговорили, вышли на конструктивный диалог. Образовались некоторые персонажи, которые, по нашему мнению, спровоцировали ситуацию, немного увели ее в конфликтное русло", - сказал он.

Мария Ермакова, директор МУП "Столица Урала", Анна Клец, координатор фестиваля Stenograffia, Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля Stenograffia(2019)|Фото: Накануне.RU

Сам Покрас Лампас, участвовавший в мероприятии по Скайпу, заявил, что с командой фестиваля он следил за событиями и тем, какая происходит ситуация.

"Приняли решение, что нужно наладить диалог, прежде чем начнется моя работа. Решение очевидное, потому что мы в первую очередь хотим говорить об искусстве, наша задача не строить какие-то конфликты, не провоцировать. Мы считаем, что это не совсем правильный вектор развития, в том числе для того, как искусство присутствует в медийном поле, то, как искусство встраивается в жизнь города. Мы к дискуссии всегда открыты и нацелены, чтобы работа была точкой просвещения, точкой вдохновения. Если будут в процессе обсуждения какие-то коррективы, мы готовы это обсуждать и принимать решение, которое будет максимально корректно для жителей города и для сообщества, которое там находится", - отметил он.

Покрас Лампас(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам художника, задачи максимально быстро организовать его приезд в Екатеринбург сейчас нет. Он также отметил, что со своей стороны конфликт никак не эскалировал.

"Многие комментарии, которые были наиболее агрессивные, попали в камеру. Мы редко говорим, что люди, которые дают какие-то конструктивные мнения, у нас цитируются по всей России. Почти всегда это один-два максимально странных персонажа, которые пытаются провоцировать, которые провокацию получают, которые потом становятся образом конфликта, сопротивления. На деле все иначе: если мы говорим о работе, то условно тысяча человек говорят, что рады, а десятки говорят, что оскорбились. Мы хотим сделать так, чтобы даже минимальный процент людей, видящих в этом конфликт, его там не нашли", - сказал деятель уличного искусства.

Также Покрас Лампас еще раз высказался и о самой работе.

арт-объект "Супрематический крест" российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

"Все началось с того, что я начал изучать визуальный облик площади, историю Уралмаша, и столкнулся с тем, что они очень сильно пересекаются. Форма площади и цветовые и графические решения обусловлены тем, как в городах во время промышленного развития, а также под влиянием искусства авангарда, конкретно работ Малевича, Родченко, Лисицкого, Татлина на искусство, дизайн, сформировало определенный облик города, облик архитектурных объектов, заводов и в том числе площадей. Поэтому за основу была взята форма площади - это самое важное. Она всегда была вот такая - это была форма креста. Мы работали настолько точно, что линии, которые там были выложены красной плиткой, стали контуром тех самых форм, которые я использовал. То есть я от себя не добавил никаких вольностей. Туда была просто интегрирована моя каллиграфия, в которой был написан текст из отрывков манифеста Казимира Малевича", - рассказал он.

Малевич, по словам Покраса Лампаса - один из самых главных художников России 20 века, который повлиял на мировое искусство, на развитие мирового дизайна.

"Я считаю, что художники, такие как Малевич, имеют право быть гордостью нашей страны. И если они уже повлияли на город в 20 веке, то я с заботой и большим уважением цитирую их в 21-м. Поэтому фрагмент цитаты Малевича, форма площади - все говорит нам о том, как промышленная история города, которая собственно сформировала во многом город, была связана с историей нашего искусства", - отметил Покрас Лампас.

Площадь первой пятилетки, работа Покраса Лампаса, каллиграфия(2019)|Фото: Накануне.RU

На встречу также пришел православный активист Сергий Алиев, который заявил, что не против Покраса Лампаса и его граффити, но против того, что в своей работе художник изобразил крест, по которому "люди ходят ногами". Художник высказался насчет изображения самого креста.

"Крест не связан с любой религиозной конфессией. Уж точно он не отсылает к российской православной церкви. Пропорции креста явно не соответствует любым изображениям креста на иконах или где-то еще. Мы в первую очередь использовали форму, которая выложена там уже на протяжении сотни лет. Эта площадь там находится всегда, всегда люди ходят там и пока она еще никого не оскорбила и не обидела. Я вдвойне был удивлен тем, что многие прочитали форму креста православного в работе, которая даже называется "супрематический крест". Она была далека от того, чтобы кого-то обидеть", - сказал Покрас Лампас.

Работы по восстановлению можно проводить до конца сентября, считают представители фестиваля - это так называемый сезонный период. Поэтому они надеются, что время на улаживание конфликта и переделку работы еще будет, но конкретных сроков и дат пока не дают.

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"Форма креста была далека от того, чтобы кого-то обидеть": Покрас Лампас ответил всем недовольным его арт-объектом в Екатеринбурге

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Теги: Покрас Лампас, крест, арт-объект, Екатеринбург



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