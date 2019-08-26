Львовский телеведущий назвал большинство украинцев "безмозглыми баранами" и "быдлом"

Все жители Украины, проголосовавшие на президентских выборах за Владимира Зеленского, а на парламентских - за его партию "Слуга народа", являются "безмозглыми баранами". Об этом заявил на львовском канале "НТА" телеведущий Остап Дроздов.

Он поставил в пример "свидомых" жителей Львова и Галиции, которые "выпали из зеленого болота" (хотя только в одной Львовской области победил Петр Порошенко).

"Я считаю, что в этой стране глупых больше. И это доказывают каждые выборы, что мы живем в очень плохой стране. Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в XXI веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным. Это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в XXI веке", – заявил Дроздов.

Он считает, что на Украине нужно ввести институт "неграждан" и не давать гражданство "неправильным" жителям страны, чтобы они не имели права голосовать и портить общую картину.

"Мы раздали паспорта быдлу, "вате", Юго-Востоку, коммунистам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", - с ненавистью в голосе отчеканил Дроздов, на что обратил внимание "Политнавигатор".

Его признание очень показательно, в том числе тем, что сделано на День незалежности страны. Оно показывает, как "сознательные" украинцы воспринимают свою незалежность и что они готовы сделать с теми, кто с ними не согласен. Так, первый украинский президент Леонид Кравчук признал, что готов убивать русских, потому что это враги, которые якобы напали на Украину.