17 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

Львовский телеведущий назвал большинство украинцев "безмозглыми баранами" и "быдлом"

Все жители Украины, проголосовавшие на президентских выборах за Владимира Зеленского, а на парламентских - за его партию "Слуга народа", являются "безмозглыми баранами". Об этом заявил на львовском канале "НТА" телеведущий Остап Дроздов.
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Он поставил в пример "свидомых" жителей Львова и Галиции, которые "выпали из зеленого болота" (хотя только в одной Львовской области победил Петр Порошенко).

"Я считаю, что в этой стране глупых больше. И это доказывают каждые выборы, что мы живем в очень плохой стране. Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в XXI веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным. Это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в XXI веке", – заявил Дроздов.

Он считает, что на Украине нужно ввести институт "неграждан" и не давать гражданство "неправильным" жителям страны, чтобы они не имели права голосовать и портить общую картину.

"Мы раздали паспорта быдлу, "вате", Юго-Востоку, коммунистам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", - с ненавистью в голосе отчеканил Дроздов, на что обратил внимание "Политнавигатор".

Его признание очень показательно, в том числе тем, что сделано на День незалежности страны. Оно показывает, как "сознательные" украинцы воспринимают свою незалежность и что они готовы сделать с теми, кто с ними не согласен. Так, первый украинский президент Леонид Кравчук признал, что готов убивать русских, потому что это враги, которые якобы напали на Украину.

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Львовский телеведущий назвал большинство украинцев "безмозглыми баранами" и "быдлом"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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