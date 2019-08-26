17 Сентября 2020
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Политика
лыжно-биатлонный комплекс имени Ишмуратовой, Златоуст (2019) | Фото: Накануне.RU

"Надо все переделывать". Текслер увидел жалкое зрелище в комплексе имени Ишмуратовой за месяц до сдачи

Сегодня в Златоусте Алексей Текслер проинспектировал строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой.

Объект должны сдать в октябре текущего года. Однако по итогам визита стало понятно, что сроки сдачи могут затянуться. Объект построен с нарушениями: на стенах подтёки, плесень, трещины, передает корреспондент Накануне.RU.

Главу региона не устроила такая ситуация.

"Хотим объект мирового уровня сдавать. Ещё не сдали, а он уже выглядит, как будто ему 100 лет. Как вы собираетесь его в октябре сдавать? Надо все переделывать", - раскритиковал чиновников глава региона.

После осмотра он вызвал ответственных чиновников на закрытое от СМИ совещание.

лыжно-биатлонный комплекс имени Ишмуратовой, Златоуст(2019)|Фото: Накануне.RU

лыжно-биатлонный комплекс имени Ишмуратовой, Златоуст(2019)|Фото: Накануне.RU

лыжно-биатлонный комплекс имени Ишмуратовой, Златоуст(2019)|Фото: Накануне.RU

лыжно-биатлонный комплекс имени Ишмуратовой(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Надо все переделывать". Текслер увидел жалкое зрелище в комплексе имени Ишмуратовой за месяц до сдачи

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Теги: лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой, Алексей Текслер



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