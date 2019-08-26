"Победа" не будет приватизирована, но может частично выйти на IPO - Савельев

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что приватизация лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") была бы "контрпродуктивна", поскольку бюджетный перевозчик является основным драйвером роста группы. При этом "Аэрофлот" рассматривает возможность размещения "Победы" на рынке – до 25%, рассказал руководитель перевозчика в интервью "Интерфаксу".

Напомним, ранее стало известно, что глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил профильным министрам правительства рассмотреть вопрос о возможной приватизации лоукостера, мол, он не выполняет основную задачу – развитие внутренних перевозок, а сосредоточился на заграничных маршрутах. Артемьев считает целесообразным, чтобы Минтранс и "Аэрофлот", занимающий "доминирующее положение" на рынке, при распределении международных маршрутов принимали решение в отношении стратегии развития "Победы" "соответствующее государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях", указано в письме главы ФАС. Артемьев выступает за развитие внутренних перевозок "Победы", а не международных направлений. Также он предложил "принять решение о приватизации "Победы" и ее выходе из группы "Аэрофлот". При этом в "Победе" заявляют, что, например, в зимнем расписании этого сезона 70% маршрутов – внутрироссийские (правда, не приводится интенсивность полетов на каждом из направлений).

Между тем, Савельев сообщил и о возможном код-шеринге "Победы" и "Аэрофлота" – для этого лоукостер может перевести часть рейсов в Шереметьево (сейчас базовым аэропортом "Победы" в Москве является Внуково – прим. ред.), но это если и случится, то уже после строительства седьмого терминала G в Шереметьево (ранее руководство аэропорта заявило об этой перспективе на 2024-2025 гг.).