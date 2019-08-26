Кравчук заявил, что готов убивать русских - у него "другого выхода нет"

Бывший украинский президент Леонид Кравчук сделал новое громкое заявление. В эфире телеканала "112" он сказал, что готов лично убивать русских как врагов, которые якобы напали на Украину.

Он не сказал прямо, что готов убивать русских, но завернул это в оправдательную форму, что "Украина защищается от России, защищается всеми силами", т.е. Россия является напавшим на Украину врагом. После этого он сказал, что нужно убивать врага.

"Пока у меня есть зрение и руки, я буду на своем пороге убивать каждого, кто придет в мой дом. Каждого. Как врага. Буду убивать. Другого выхода нет. И каждый человек должен это себе сказать", - сказал Кравчук.

Он также привел в пример нацистские батальоны в 2014 году, когда они самостоятельно пошли в Донбасс убивать и терроризировать местное население "и остановили врага".

Его слова красноречиво раскрывают мотивы украинской власти.

Как сообщало Накануне.RU, Кравчук признался в том, что не может уснуть без пистолета, так как чувствует какую-то опасность. Нынешнее признание объясняет его страхи.

Интересно, что первый посол Украины в России Владимир Крыжанивский в эфире телеканала "Рада" заявил, что уже в начале 90-х понял, что Украина должна будет воевать против России.

Ранее бывший первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша призвал "убивать всех", кто защищает ДНР и ЛНР с оружием в руках.