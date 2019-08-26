Граната взорвалась в жилом доме в Находке, два человека погибли

В Находке в квартире жилого дома взорвалась граната. Погибли два человека, еще двое госпитализированы с ожогами.

Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Их готовят к операции. Состояние крайне тяжелое, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что взрыв произошел на первом этаже дома на улице Заводская, 16. Дом четырехэтажный, многоквартирный, здание не разрушено.

В прошлом году в одном из жилых домов в Улан-Удэ в результате подрыва гранаты погиб человек. Возбуждено уголовное дело.

В квартире, где произошел взрыв, проживала женщина с тремя малолетними детьми. К ней в гости к застолью пришли два знакомых, один из них и принес гранату.