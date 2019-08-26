В Подмосковье дорожные камеры будут фиксировать не пропустивших пешеходов водителей

В Подмосковье дорожные камеры могут начать фиксировать непропуск автомобилями пешеходов. Правда, пока сроки реализации проекта не называются, а ответственным за новацию, вероятно, будет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на него об инициативе сообщает агентство "Москва".

Сейчас комплексы фотовидеофиксации замечают преимущественно нарушение скоростного режима, в некоторых местах стационарные камеры фиксируют и другие виды нарушений, например, движение по выделенной для общественного транспорта полосе.

Между тем, наезд на пешехода – одно из самых распространенных ДТП. И при этом одно из самых смертоносных.