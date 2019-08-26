Активистов НПСР жестко задержали на акции "За смену системы власти" в Москве

Активистов движения национально-патриотических сил России (НПСР) жестко задержали на митинге "За смену системы власти" в Ильинском сквере у памятника Кириллу и Мефодию в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, на акции 25 августа было задержано несколько человек, при этом одного активиста собравшимся удалось освободить из рук полиции и он убежал. Всего на акции присутствовало несколько десятков человек, несмотря на это, силовики начали жесткий разгон.

Ранее активисты НПСР предложили правительству Москвы шесть площадок для проведения акции, однако в мэрии им предложили собраться на другой - в парке в Сокольниках. Это место в НПСР сочли неподходящим и вышли на акцию на одной из предложенных ими самими площадок.



"Мы послали, как положено официально, уведомление о том, что мы собираемся провести этот митинг, в правительство Москвы. Нас отправляют в загон, где выгуливают собак – на площадку в Сокольники. При этом из шести площадок нам не согласуют только одну, а остальные по факту согласованы. Таким образом, одна площадка – Суворовская площадь, нам не согласована, а остальные без отказа. То, что не запрещено законом – разрешено. Поэтому этот митинг будет считаться законным и согласованным, потому что площадка, выбранная нами, не запрещена. Естественно, мы послали в правительство Москвы письмо, что мы отказываемся от других площадок, и будем готовить митинг на этой площадке", - заявил Накануне.RU координатор акции НПСР Владимир Филин.

Сразу после акции ее участники направились к ОМВД Китай-город требовать освобождения задержанных.