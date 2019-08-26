Росгидромет подтвердил выброс радиоактивных изотопов после взрыва под Северодвинском

Специалисты Росгидромета нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

В ведомстве отметили, что мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области проводился с 8 по 23 августа.

Сейчас в Северодвинске радиационная обстановка стабилизировалась, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

После ЧП в Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.