17 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
ГОК, митинг, Стоп-ГОК, РМК, Челябинск, Василий Московец (2015) | Фото: Накануне.RU

Лидер "Стоп ГОКа" не смог в суде добиться регистрации в качестве кандидата в депутаты

Лидер движения "Стоп ГОК" Василий Московец не смог в суде обжаловать отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Вознесенского сельского поселения Сосновского района.

Рассмотрение апелляции проходило в Челябинском областном суде.

Как сообщил Накануне.RU сам Московец, обращаться в вышестоящие инстанции, такие как, например, Верховный суд РФ, уже поздно.

"Все кричат: "Давайте идите на выборы. Давайте участвовать в выборах". А когда я подал документы, мне сказали: "Ой, да у тебя опечатка допущена в протоколе о выдвижении". Суд отказал мне в восстановлении моих нарушенных прав, всё, я вне игры. Вышестоящий суд - это Верховный суд РФ, я просто уже не успею до 8 сентября. Ладно бы я предоставил какие-то недостоверные сведения, а у меня опечатка в дате в протоколе выдвижения от партии "Яблоко". То есть это не мои документы, это документы "Яблоко". Обидно, конечно, но жизнь продолжается. Обязательно приму участие в конкурсе на должность главы Вознесенского поселения и Челябинска. Есть, что сказать и предложить людям", - заявил Московец.

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Лидер "Стоп ГОКа" не смог в суде добиться регистрации в качестве кандидата в депутаты

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Теги: Василий Московец, Стоп ГОК, отказ, регистрация, кандидат, избирком, суд, Яблоко, Сосновский район



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