17 Сентября 2020
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Политика Липецкая область
игорь артамонов, рабочие, липецкая область (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Игорь Артамонов считает одним из главных приоритетов "выстраивание эффективного диалога власти с жителями области"

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов накануне посетил АО «Индезит Интернешнл» и ознакомился со спецификой его работы, сообщили в пресс-службе администрации региона. Крупнейшее предприятие производит холодильники и морозильники, стиральные машины под брендами Whirlpool, Kitchen Aid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. В 2014 году американская компания Whirlpool подписала соглашения с Fineldo SpA и семьей Мерлони о покупке акций Indesit.На предприятии сегодня работают более 2600 человек. За первое полугодие 2019 года выпущено 415720 холодильников и 444440 стиральных машин. С 2014 года до 2018 год объем освоенных инвестиций составил 3,2 млрд. рублей.

игорь артамонов, спецовка, производство(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

«Высокотехнологичное производство. Видно, что здесь заботятся о безопасности и создают комфортные условия труда своих сотрудников. Всегда приятно работать с тем, у кого инновационное мышление по управлению компанией», - отметил Игорь Артамонов.

Индезит Интернешнл, стиральные машины, производство, цех(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

После знакомства с производством врио главы региона встретился с сотрудниками предприятий и ответил на их вопросы. Встреча рабочих с руководителем области длилась около часа. Обсуждался широкий спектр актуальных тем, связанных с перспективами развития области. Были затронуты вопросы здравоохранения, дефицита молодых специалистов, благоустройства, развития спортивной и социальной инфраструктуры.

игорь артамонов, рабочие, липецкая область(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Люди интересовались планами реконструкции моста в Грязинском районе, пропускная способность которого сегодня очень мала. «Средства на расширение моста найдены. Мы получили финансирование, готовится проект. Планируем приступить к работам в этому году», - ответил Игорь Артамонов.

Индезит Интернешнл, стиральные машины, производство, цех(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Также сотрудники предприятия рассказали руководителю области о социальных программах компании – это доставка служебным транспортом к месту работы и обратно, бесплатные обеды в столовой, путевки в санатории, беспроцентные займы, компенсация стоимости занятий в спортивных клубах и секциях. Рабочие высказали пожелание, чтобы на липецкую площадку приходили молодые специалисты, которых готовы взять на работу после обучения. За высокие результаты в работе и инновации в производстве Игорь Артамонов вручил директору компании Франческо Челентано благодарственную грамоту.

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Игорь Артамонов считает одним из главных приоритетов "выстраивание эффективного диалога власти с жителями области"

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Теги: игорь артамонов, липецкая область, встреча с рабочими, Индезит Интернешнл



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