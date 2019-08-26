17 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) |

Только половина россиян хочет видеть в цирке номера с животными - опрос

Россияне не особенно поддерживают тренд на отказ цирков от номеров с участием животных – 53% наших соотечественников считают, что в цирке выступления животных должны быть. Впрочем, еще 41% полагает, что присутствие животных в цирке вовсе не обязательно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство наших сограждан бывали в цирке (88%). Однако только 18% опрошенных совершили последний визит не позднее двух лет назад. При этом никогда не бывали на цирковых представлениях 11% россиян — чаще всего те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (20%).

Обычно в цирке россиянам нравятся клоуны (24%) и выступления животных (24%). Также 18% наших соотечественников привлекают цирковые акробатические номера. Каждому десятому по душе сама атмосфера цирка — праздничная, веселая, радостная и красочная (11%), а 5% опрошенных отметили, что в цирке им нравится все.

В вопросе, что может не нравиться зрителям в цирке, россияне чаще всего отмечают, что такого в принципе нет (28%). При этом 11% наших соотечественников настораживают выступления с животными и то, что цирковых животных дрессируют, а 9% не приемлют жестокое обращение с животными. Еще 6% опрошенных не нравятся цирковые клоуны, 5% — антисанитарные условия, грязь и неприятный запах.

Мнения россиян относительно того, обязательны ли в цирке номера с участием животных для создания особой атмосферы и зрелищности, разделились. Так, 53% опрошенных считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными. Сторонниками мнения, что номера с животными в цирке не обязательны, являются 41% россиян.

 

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Только половина россиян хочет видеть в цирке номера с животными - опрос

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Теги: животные, цирк, выступление, насилие, россияне



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