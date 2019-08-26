17 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле кондукторы трамваев стали принимать безнал

В трамваях Нижнего Тагила появилась возможность безналичной оплаты проезда. Об этом Накануне.RU сообщили в МУП "Тагильский трамвай".
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Так, всем кондукторам, работающим на линии, выданы терминалы, и пассажир может расплатиться как наличными деньгами, так и бесконтактной банковской картой. В случае безнала терминал печатает чек, где указано время поездки, маршрут, номер рейса и фамилия кондуктора.

Как уточнили в МУП, пока что система работает в тестовом режиме на всех городских маршрутах.

Напомним, в начале августа стало известно, что проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает до 21 рубля за поездку.

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В Нижнем Тагиле кондукторы трамваев стали принимать безнал

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Теги: трамваи, проезд, безнал, Нижний Тагил



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