В Нижнем Тагиле кондукторы трамваев стали принимать безнал

В трамваях Нижнего Тагила появилась возможность безналичной оплаты проезда. Об этом Накануне.RU сообщили в МУП "Тагильский трамвай".

Читайте также: Пятеро чиновников мэрии Нижнего Тагила сдали недостоверные декларации о доходах

Так, всем кондукторам, работающим на линии, выданы терминалы, и пассажир может расплатиться как наличными деньгами, так и бесконтактной банковской картой. В случае безнала терминал печатает чек, где указано время поездки, маршрут, номер рейса и фамилия кондуктора.

Как уточнили в МУП, пока что система работает в тестовом режиме на всех городских маршрутах.

Напомним, в начале августа стало известно, что проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает до 21 рубля за поездку.