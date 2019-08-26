В Прикамье к празднованию Дня Победы снимут документальный фильм "Мальчики играют в войну"

Компания ГТРК "Пермь" разрабатывает новые интересные проекты к празднованию Дня Победы. Такое заявление сделал директор компании Игорь Южанинов во время рабочего совещания, которое провел заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья

Участниками совещания также стали руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и директора филиалов ВГТРК во всех 14 регионах ПФО.

Во время обсуждения формата освещения праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Игорь Южанинов сообщил, что компания запланировала съемку документального фильма "Мальчики играют в войну", а также проект "Незаменимый подвиг", который предполагает ряд телепрограмм о муниципальных образованиях Пермского края и героях этих территорий. Цикл "Герои моей улицы" расскажет о тех, кто сражался в Великой Отечественной и в честь кого названы улицы города.

Также на совещании обсуждались вопросы по информированию населения о российско-китайском сотрудничестве в формате "Волга – Янцзы" и взаимодействие по другим социально значимым проектам ПФО. Особое внимание было уделено окружному фестивалю "Театральное Приволжье".

Игорь Буренков напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил этот год Годом театра, и фестиваль, который проходит по инициативе полпреда Игоря Комарова, направлен на то, чтобы познакомить с театральным миром молодежь, показать, насколько глубоким и многогранным может быть сценическое искусство.

Фестиваль "Театральное Приволжье" стал одним из ключевых событий года театра в Приволжском федеральном округе. Мероприятие объединило более 1000 школьных и 130 студенческих театров из регионов округа. Старт фестивалю 27 марта дал полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Финал пройдет в ноябре, его участниками станут сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Проект посвящен Году театра в России. От Прикамья в финале выступят актеры авторского театра ПНИПУ "17-я скрипка", победителя регионального этапа в номинации студенческих театров. В номинации "Школьный театральный коллектив" регион представит детская театральная студия "Балаганчик" из поселка Яйва. Ранее артисты студии "Балаганчик" со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной "Неужели меня нет?" победили на региональном этапе окружного фестиваля "Театральное Приволжье". В финале артисты детской студии покажут спектакль "Признание" ("Далекие близкие"), созданный по рассказам Василия Шукшина.