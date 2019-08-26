17 Сентября 2020
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Политика Крым
Михаил Развожаев (2019) | Фото: sev.gov.ru

Врио губернатора Севастополя начал "перезагрузку" чиновников правительства города

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев продолжает избавляться от чиновников, доставшихся ему в "наследство" от прежнего руководителя – Дмитрия Овсянникова. В отставку по собственному желанию ушел и.о. директора департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун, передает корреспондент Накануне.RU.
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В конце минувшей недели Развожаев подписал отставку также и.о. директора департамента капитального строительства Сергея Смирнова. Пока отставки проходят, так сказать, в небыстром темпе, тем не менее ключевые игроки из команды экс-губернатора Овсянникова продолжают покидать посты. Первым делом после своего назначения в Севастополь Развожаев, напомним, избавился от двух вице-губернаторов – Ильи Пономарева и Владимира Татарчука. Была проведена ротация руководителей также в нескольких севастопольских ГУПах и МУПах.

СМИ Севастополя отмечают, что отвечавший за информационное поле Шагун стал, видимо, единственным членом правительства города, с которым врио губернатора Развожаев не нашел времени лично встретиться после 11 июля, то есть после получения должности руководителя города-героя. Сам Глеб Шагун, впрочем, отметил в числе собственных достижений то обстоятельство, что сумел продержаться на посту целый год и один месяц. Что является абсолютной правдой, кстати. Предшественники Шагуна, в том числе уралец Андрей Перла, Иван Чихарев и Олег Беркович так и не смогли сработаться в команде Овсянникова и вынуждены были один за другим покидать свои посты. Каждый из них продержался на посту чиновника, отвечающего за внутреннюю политику, менее года.

В начале августа Развожаев заявил о том, что приступает к формированию "временного кабинета" своего правительства, которому предстоит работать до сентября будущего года, когда пройдут выборы губернатора Севастополя.

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Врио губернатора Севастополя начал "перезагрузку" чиновников правительства города

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Теги: Михаил Развожаев, Дмитрий Овсянников, Глеб Шагун, Илья Пономарев, Сергей Смирнов, Владимир Татарчук, отставки



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