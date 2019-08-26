Два уральских губернатора отчитаются в Москве об исполнении поручения Путина

Сегодня на площадке московской школы управления "Сколково" пройдет первое заседание Совета научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Пилотные НОЦ создаются в первых пяти регионах, сегодня губернаторы представят членам Правительства программы работы центров, передает корреспондент Накануне.RU.

В числе пилотных регионов - Пермский край и Тюменская область. Губернаторы субъектов Максим Решетников и Александр Моор представят проекты развития совету. Заседание пройдет под председательством зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента РФ Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

НОЦ Пермского края объединил горное дело, машиностроение, химическую промышленность, робототехнику, интеллектуальный мониторинг и экологическая безопасность в области недропользования. Он получил название "Рациональное недропользование".

Профиль Западно-Сибирского НОЦ - нефтегазовая отрасль. В НОЦ войдут пять новых структур: центры по биологической безопасности, технологического моделирования, системной инженерии, лаборатория "Комплексное изучение Арктики" и сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для изучения рек Обь-Иртышского бассейна.

Напомним, об открытии НОЦ мирового уровня в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин, они стали частью нового "майского указа". В течение трех лет научно-образовательные центры должны быть созданы в 15 субъектах России.