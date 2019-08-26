Пятнадцатая страна отозвала признание независимости Косова

Тоголезская Республика стала пятнадцатым государством, отказавшимся признавать край Косово независимым.

Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Соответствующая нота была направлена 28 июня, когда Сербия отмечает главный национальный праздник Видовдан, сообщает Regnum.

Отметим, в ноябре прошлого года стран, отказавших Косово в независимости, было девять.

Ранее решение о признании суверенитета страны отозвали Доминиканская Республика, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Биссау, Бурунди, Папуа - Новая Гвинея, Лесото, Гренада и другие.