В Екатеринбурге суд вернул квартиру ветерану Великой Отечественной, дважды проданную мошенниками

В Екатеринбурге суд вернул квартиру ветерану Великой Отечественной войны. Оказалось, что жилье было продано незаконно.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что единственное жилье фронтовика было дважды продано по договорам купли-продажи в 2015 и 2018 годах. Как выяснили в надзорном ведомстве, все происходило без фактической передачи денег в сумме 2,9 млн руб. в первом случае знакомой пенсионера, а во втором - постороннему лицу.

В интересах ветерана Великой Отечественной войны прокурор обратился с иском о признании данных сделок купли-продажи ничтожными. Октябрьский районный суд Екатеринбурга эти требования удовлетворил, применив последствия недействительности сделок.

Сейчас решается вопрос о возврате квартиры в собственность ветерана. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.