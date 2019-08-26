17 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вернул квартиру ветерану Великой Отечественной, дважды проданную мошенниками

В Екатеринбурге суд вернул квартиру ветерану Великой Отечественной войны. Оказалось, что жилье было продано незаконно.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что единственное жилье фронтовика было дважды продано по договорам купли-продажи в 2015 и 2018 годах. Как выяснили в надзорном ведомстве, все происходило без фактической передачи денег в сумме 2,9 млн руб. в первом случае знакомой пенсионера, а во втором - постороннему лицу.

В интересах ветерана Великой Отечественной войны прокурор обратился с иском о признании данных сделок купли-продажи ничтожными. Октябрьский районный суд Екатеринбурга эти требования удовлетворил, применив последствия недействительности сделок.

Сейчас решается вопрос о возврате квартиры в собственность ветерана. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.

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В Екатеринбурге суд вернул квартиру ветерану Великой Отечественной, дважды проданную мошенниками

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Теги: Екатеринбург, квартира, мошенники, ветеран



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