Плесень и трещины на стенах. В Перми закрыли опасное отделение медсанчасти

В Перми по решению суда было закрыто физиотерапевтическое отделение ГБУЗ "Клиническая медико-санитарная часть №1". Помещения отделения находятся в ужасном состоянии, суд пришел к выводу, что лечение в такой обстановке может нанести вред здоровью.

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Среди нарушений, выявленных в медучреждении: следы плесени на стенах, многочисленные разрывы линолеума, трещины на стенах. , стали причиной нарушений требований к эксплуатации общественного помещения. Мотовилихинский суд пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация клинической медико-санитарной части создает реальную угрозу жизни и здоровью как работников, так и пациентам. Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю, работа отделения приостановлена на 90 суток.

Двери больницы опечатаны, а главврач получил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ "Неисполнение решения суда". Приставы будут следить за тем, чтобы отделение не возобновило работу.