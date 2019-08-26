17 Сентября 2020
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Украина, ЕС, евроинтеграция Украины (2016) | Фото: ria.ru

Украинский философ призвал разорвать дипотношения с Францией и пересмотреть отношение к Европе

Украина должна направить Франции ноту протеста и разорвать в будущем дипломатические отношения, если та не изменит своей политики. Так отреагировал на недавнюю встречу лидеров Франции и России украинский философ Сергей Дацюк на интернет-канале "Politeka". Ему не понравилось то, что Франция сотрудничает с Россией по ряду вопросов, готова согласиться на возвращение России в G8, во многом согласна с нею в оценке ситуации в Донбассе.
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Дацюк призвал вообще пересмотреть отношение к Европе, а возможно, и весь европейский вектор.

"Украине необходимо или менять свою европейскую политику, или отказываться от быстрой интеграции в Европу. Потому что при таких условиях дальнейшая интеграция в Европу будет приносить Украине только вред", – подчеркнул он.

Если бы Киев "осознавал свое внешнеполитическое достоинство", он бы направил ноту протеста Франции за встречу ее президента Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, считает Дацюк.

"И если нет понимания, то и разрыв дипломатических отношений. Мы не можем постоянно позволять себя обижать", – подытожил украинский философ.

Как сообщало Накануне.RU, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал остановить "оттепель" между Россией и Европой. В целом многие на Украине недовольны итогами встречи Путина и Макрона.

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Украинский философ призвал разорвать дипотношения с Францией и пересмотреть отношение к Европе

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Теги: Украина, Европа, Франция



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