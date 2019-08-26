На Камчатке отработали тайный вывод атомных подлодок из мест базирования

В Вилючинске на Камчатке прошло учение по скрытному и безопасному выводу атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.

Видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота появилось в Сети.

Расчеты радиационной, химической и биологической защиты создали аэрозольную завесу, сообщает "Звезда". Бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами применили гранаты.

Уточняется, что в маневрах принимали участие две субмарины проектов 671 и 949А.