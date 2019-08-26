17 Сентября 2020
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В тюменском Росздравнадзоре осудили медиков, отказавшихся помочь пациентке с отеком легких: Нарушение врачебной этики

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Елена Левкина в беседе с корреспондентом Накануне.RU прокомментировала ситуацию с отказом врачей "Больницы водников" принять пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.

"На мой взгляд, скорее всего, это дефекты организации оказания медицинской помощи именно на уровне приемного отделения, на уровне руководства больницы. Получается, что нет взаимосвязи. Должен быть человек, старший, отвечающий за дежурства. Которому была бы доложена такая ситуация. Ситуация нештатная. У одних заканчивается дежурство: пациента вроде должны были перенаправить к тем, кто заступает на дежурство. В то же время, дежурство еще не закончилось. По клятве российского врача, каждый врач должен был оказать медицинскую помощь пациентке - это экстренная помощь. Несмотря на то, что у них заканчивается дежурство. По крайней мере, нас так учат во всех медицинских вузах. Факт нарушения организации здесь на лицо. И факт нарушения этики врача. Здесь грубейшее нарушение этики специалиста - человека в белом халате", - оценила ситуацию Елена Левкина.

Она отметила, что ведомство проводит проверку. Срок проверки - 20 рабочих дней. От работы врачей на время проведения проверки отстранять не будут. По словам Елены Левкиной, принять такое решение могут только либо правоохранительные органы, либо органы доследственные.

"Наше наказание административное, то, что мы можем принять. Мы проводим разбор качества оказания медицинской помощи, безопасности медицинской деятельности", - добавила она.

Как сообщалось ранее, врачи "Больницы водников" отказали пациентке из-за того, что до конца дежурства оставалось несколько минут. Она была вынуждена ехать в областную больницу, где и получила помощь.

По данному факту проверку проводят также прокуратура и СКР.

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В тюменском Росздравнадзоре осудили медиков, отказавшихся помочь пациентке с отеком легких: Нарушение врачебной этики

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Теги: отек Квинке, Больница водников, Тюмень



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