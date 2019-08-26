17 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
дмитрий дибров телеведущий (2011) | Фото:1tv.ru

Полина и Дмитрий Дибровы на мотоцикле врезались в дерево

"Миссис Россия 2017" Полина Диброва рассказала о неприятном инциденте, случившемся накануне с ней и ее супругом, 60-летним телеведущим и музыкантом Дмитрием Дибровым, который является также заядлым байкером.

"Вчера врезались в Дерево Или оно в нас Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало Боюсь высоту и скорость", - написала Полина в Instagram под фото с мужем. Подробностей об аварии звезда не рассказала.

Комментаторы переживают за пару экстремалов и советуют завязывать с такими удовольствиями: "Экстрим это круто и завораживает. Но после родов, срабатывает инстинкт самосохранения, тебе есть ради кого жить. Ведь экстрим непредсказуемое удовольствие", "Поля капец! Димон ваще страх потерял. Чего только стоило ваше плавание в Америке по мутной реке".

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Полина и Дмитрий Дибровы на мотоцикле врезались в дерево

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Теги: дмитрий дибров, полина диброва, мотоцикл, авария



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