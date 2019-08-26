Полина и Дмитрий Дибровы на мотоцикле врезались в дерево

"Миссис Россия 2017" Полина Диброва рассказала о неприятном инциденте, случившемся накануне с ней и ее супругом, 60-летним телеведущим и музыкантом Дмитрием Дибровым, который является также заядлым байкером.

"Вчера врезались в Дерево Или оно в нас Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало Боюсь высоту и скорость", - написала Полина в Instagram под фото с мужем. Подробностей об аварии звезда не рассказала.

Комментаторы переживают за пару экстремалов и советуют завязывать с такими удовольствиями: "Экстрим это круто и завораживает. Но после родов, срабатывает инстинкт самосохранения, тебе есть ради кого жить. Ведь экстрим непредсказуемое удовольствие", "Поля капец! Димон ваще страх потерял. Чего только стоило ваше плавание в Америке по мутной реке".