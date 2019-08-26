Экс-глава МИД Украины призвал остановить "оттепель" между Россией и Европой

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Украина должна сделать все возможное, чтобы убедить Запад прекратить "оттепель" в отношениях с Россией. Об этом он сказал на канале "Эспресо".

По его словам, нужно всеми силами убеждать страны Запада, что Россия является угрозой. Нужно делать Россию "изгоем", "не принимать на международные встречи", "с фактами и цифрами доказывать нашим западным партнерам, что это угроза для них самих". И это должно быть целью Украины.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Огрызко призвал объявить России войну.