Зарплата хирурга 20 тысяч или 100? Губернатор собирает совещание по ситуации в медицине

Уральские власти пытаются разрешить кризисную ситуацию в Нижнем Тагиле из-за массового увольнения хирургов. Губернатор Евгений Куйвашев собирает специальное совещание, однако пока точной даты нет. Напомним, что ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав уже успел собрать специальную комиссию, однако данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся, передает корреспондент Накануне.RU.

В администрации города Нижнего Тагила попросили переадресовать вопрос в областной минздрав: "у муниципалитета нет полномочий и рычагов для разрешения ситуации", но добавили, что мониторят конфликт и даже проводят внутренние совещания.

"Любое вмешательство и любая потраченная копейка со стороны города будет незаконна – это нецелевое расходование бюджетных средств", – посетовали в мэрии.

Однако все же сообщили подробности о происходящем в городе.

"Мы ситуацию держим на контроле и это волнует руководство города: главное, чтобы тагильчане не остались без квалицированной медицинской помощи… Но, что касается конкретных действий – перераспределение врачей, привлечение их из областных клиник – это прерогатива министерства, – сообщила пресс-секретарь главы города Алла Жернакова. – Что сейчас происходит, у нас информации – нет. Врачи работают… у них же заявление было написано с двухнедельной отработкой, а пока готовится принять пациентов другая больница, расширяя коечный фонд".

Областной депутат от Нижнего Тагила, председатель комитета по социальной политике, член комиссии минздрава Вячеслав Погудин также попросил за подробностями и оперативной информацией обратиться к региональным властям.

"Я выезжал на место, как депутат и врач. Сейчас у меня нет свежих данных, как будут развиваться события, – пояснил собеседник. – Думаю, что хирургия сохранится, это же особая единица. Сейчас главный вопрос – обеспечение медицинской помощи".

Отметим, что причиной конфликта сами уральские врачи через обращение в социальных сетях назвали низкий оклад – в 22 тыс. руб., серьезные переработки и скудное материально-техническое оснащение. В частности, видеообращение распространил хирург Никита Зотов.

Народный избранник Погудин усомнился в сведениях хирурга.

"Нет… нет, вы же понимаете, что к окладу базовому, к которому идут все начисления, включая стимулирующий фонд… И дежурства, да, это серьезное достаточно испытание, большая психическая и физическая нагрузка… Но в конечном итоге заработная плата хирурга (мы смотрели по обеим больницам) – размах от 80 до 100-110 тыс. руб., в зависимости, конечно, от интенсивности труда. К сожалению, в период отпусков нагрузка ложится большая, но 20 тыс. никто из них не получает – это точно. Но я, как врач, согласен с ними, что труд должен быть оценен по достоинству и без интенсивных дежурств, и зарплата должна быть выше", – пояснил депутат.

В минздраве Свердловской области на вопрос про размер зарплаты заявили, что распространяемая информация является спекуляцией: "Оклад у нас – это одна пятая реального дохода".