Цуканов летит на Ямал - проверять, как в округе реализуют нацпроекты

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов летит на Ямал, сообщил Накануне.RU источник в полпредстве.

29 августа в столице региона Цуканов проведет совещание по реализации нацпроектов на Ямале.

Напомним, ранее аналогичное заседание состоялось в Екатеринбург - о реализации нацпроектов на всей территории УрФО. Особое внимание Цуканов уделил реализации нацпроектов "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также региональные совещания по реализации национальных проектов уже прошли в Челябинской и Курганской областях.