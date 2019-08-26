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Общество Свердловская область Уральский ФО
врач, хирург, операционный стол (2016) | Фото:Накануне.RU

Минздрав: Один из тагильских хирургов отозвал заявление на увольнение 

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщил последнюю информацию о ситуации с тагильскими хирургами.

"Проверена заработная плата – она начисляется без нарушений. Один из врачей отозвал свое заявление, пять врачей попросили время для размышления до конца недели. На сегодня медицинская помощь во всех организациях Нижнего Тагила оказывается в полном объеме", – заявили Накануне.RU в минздраве.

Напомним, что ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за высокой нагрузки и низких зарплат, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав уже успел собрать специальную комиссию.

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Минздрав: Один из тагильских хирургов отозвал заявление на увольнение 

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Теги: хирург, нижний тагил, оптимизация



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