Минздрав: Один из тагильских хирургов отозвал заявление на увольнение

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщил последнюю информацию о ситуации с тагильскими хирургами.

"Проверена заработная плата – она начисляется без нарушений. Один из врачей отозвал свое заявление, пять врачей попросили время для размышления до конца недели. На сегодня медицинская помощь во всех организациях Нижнего Тагила оказывается в полном объеме", – заявили Накануне.RU в минздраве.

Напомним, что ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за высокой нагрузки и низких зарплат, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав уже успел собрать специальную комиссию.